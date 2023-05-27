Белорусский балет "Анна Каренина" произвел фурор в Казани

Дух и традиции белорусского Большого на гастролях. Балетный состав отправился в турне по городам России, где в большинстве своем наш репертуар увидят впервые. 90-летие белорусского театра артисты отметили на сцене Марийского театра оперы и балета в Йошкар-Оле. И менее часа назад завершился второй из двух вечеров на 36-м Нуриевском фестивале в сердце Татарстана - Казани.

Как встречали нашу труппу, расскажет Ольга Медведь.

Балетная труппа Большого театра Беларуси на международном фестивале в Казани

Впервые звезды белорусской классической хореографии выступали на сцене Татарского театра имени Мусы Джалиля ровно 8 лет назад. Тогда на международном фестивале имени Нуриева наша балетная труппа представляла три одноактных балета: "Кармен-сюита", "Болеро" и "Шесть танцев".

Из более чем сотни приглашенных зарубежных гостей крупного танцевального форума только Большой театр Беларуси представлен отдельной репертуарной постановкой.

Наше искусство так запало в души казанских эстетов, что на два вечера "Анны Карениной" - аншлаг. Билеты разлетелись, едва поступив в продажу.





Кстати, "Анна Каренина" - премьера не только для публики по маршруту гастролей. В Йошкар-Оле и Казани дебютировали и исполнители главных партий. Впервые Анну исполнила заслуженная артистка Бепаруси Людмила Хитрова, а в роли Вронского - ведущий солист Большого театра Беларуси Константин Белохвостик.

Историю на языке танца о необузданной страсти, повлекшей необратимые последствия и роковой финал, для гастролей выбрали неслучайно. Русскому зрителю - русская классика как в драматургии, так и в музыке. В основе одноименный роман Толстого "Анна Каренина" и собрание сочинений Чайковского, объединенные постановочной группой в единый лейтмотив.