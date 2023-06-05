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Белорусский балет блистает на академических подмостках Челябинского театра оперы и балета
Большой театр Беларуси в эти дни покоряет Южный Урал. Сегодня в афише Челябинского театра оперы и балета имени Глинки спектакль "Анна Каренина" в исполнении белорусов. Какие жизненные сценарии объединяют подмостки Минска и Челябинска, кто присоединился к гастрольному маршруту, чтобы задать ритм классике? Из промышленного сердца России репортаж Дарьи Тарасовой.
Йошкар-Ола, Казань, Уфа, Челябинск. Рубеж в 1089 километров и труппа
Большой в гостях у Южного Урала. Принимают с гранд-размахом и в то же время по-домашнему. Наших артистов ангажировали на сцену Государственного академического театра оперы и балета имени Глинки. Гастролируют под международный фестиваль балета в честь Екатерины Максимовой. Знакомство с челябинским зрителем начали с "Лебединого" Чайковского. Сегодня главную партию делегируют "Анне Карениной".
Оперные и балетные хиты с ремаркой обязательно в репертуарной палитре, собственные цеха для создания театрального продукта от эскиза до сценического воплощения, детская студия - та общая политика, которая, несмотря на расстояние в 2 500 километров, задает эстетическую траекторию и Челябинскому театру Глинки, и минскому Большому. В город металлургов наша труппа пожаловала впервые, презентуют русскую классику в белорусской версии - 63 исполнителя. Для челябинской премьеры спектакль сделали более компактным, уместили начинку в одну фуру. Для Южного Урала это интрига, умноженная на два. Есть с чем сравнивать - в репертуаре числится и своя "Каренина".
Мы Союзное государство, возможен обмен солистами, возможен обмен режиссерами, балетмейстерами, все что угодно. Главное, было бы желание. Мы завидуем вашей сцене, завидуем вашему зданию, потому что здание значительно больше, чем наше. Оно строилось специализированно, в театре множество репетиционных залов, чего нам категорически не хватает. У нас всего два репетиционных зала, притом один используется как для оперы, так и балета. У вас есть возможность с оркестром репетировать.
Дипломатия не только на пуантах, но и на смычках
К российским гастролям присоединился маэстро Большого - дирижер Николай Колядко, а значит стоп фонограммам, время живых партитур Чайковского. Сыгрались с челябинским оркестром с дебютного прогона. Сегодня на зрительских радарах зазвучат в унисон впервые. Завтра вторая проба пера, в афише снова "Каренина".
Николай Колядко, дирижер Большого театра Беларуси, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Оркестр находится в хорошей форме, насколько я понял в процессе работы, прекрасные струнные, прекрасные солисты есть среди духовиков. Коллектив поменьше по количеству участников, чем наш, потому что условия ямы, театр немножко сам поменьше. Но повторяю, мы были бы рады такой коллектив видеть у нас на белорусской земле, чтобы театр привез масштабные, солидные полотна.
Гастроли - это и технический марафон Большого
Разгрузка декораций, монтаж сцены, запись световых партитур - это только техническая часть гастрольной рутины Большого. До возвращения "Карениной" домой в каждом городе соседки - экзерсис, технический прогон, премьера. Приедут гастролеры под вступительные титры фестивального балетного лета, а следом опять в дорогу - Несвижскую резиденцию Радзивиллов.
Челябинск не замыкает географический круг, на гастрольный десерт Тюмень. Место встречи - филармония. Драму на пуантах в исполнении труппы Большого нефтегазовая столица России оценит уже 8 июня. Все это двусторонний маршрут с пометкой "обменные гастроли". Ждем ответных от челябинских исполнителей уже в июле. В Беларусь привезут свои версии оперы "Бал-Маскарад" и балета "Корсар".
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