Белорусский балет блистает на академических подмостках Челябинского театра оперы и балета

Мы Союзное государство, возможен обмен солистами, возможен обмен режиссерами, балетмейстерами, все что угодно. Главное, было бы желание. Мы завидуем вашей сцене, завидуем вашему зданию, потому что здание значительно больше, чем наше. Оно строилось специализированно, в театре множество репетиционных залов, чего нам категорически не хватает. У нас всего два репетиционных зала, притом один используется как для оперы, так и балета. У вас есть возможность с оркестром репетировать.

Владимир Досаев, директор Челябинского театра оперы и балета, заслуженный работник культуры России