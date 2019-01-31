Белорусский балет с японским характером. На сцену Большого театра выйдет Такатоши Мачияма

Ведущий мастер сцены белорусского балета - японец Такатоши Мачияма покоряет сердца белорусской публики. В его творческом репертуаре 26 партий, многочисленные международные победы и балетная режиссура. А в эти выходные артист выйдет на сцену в роли чиновника в постановке "Анюта" по мотивам рассказа Чехова. Подробнее Лариса Гулякевич.

Он никогда не доволен своим выступлением на все сто. Любит белорусскую зиму, а в питании придерживается калорийной диеты. Артист белорусского балета Такатоши Мачияма родом из японского города Осака. В белорусском Большом он работает 7 театральных сезонов - календарных 6 лет.





В свои 27 Такатоши Мачияма успел 10 лет посвятить рекби, увлечься искусством, закончить Академию русского балета в Санкт-Петербурге и получить невероятное количество медалей и наград на самых престижных международных балетных конкурсах.

Русский язык никогда не изучал по словарям или на курсах. Только на слух воспринимал от своих друзей и коллег по сцене. Японский характер не только в трудоспособности и требовательности к себе, но и в дружеской поддержке своих партнеров.

Над каждой ролью Такатоши работает совершенно как технически, так и артистически. Исполняет главные партии в таких спектаклях, как "Дон Кихот", "Бахчисарайский фонтан", "Баядерка", "Щелкунчик" и много других. А в русском балете "Анюта" по рассказу Чехова "Анна на шее" японский артист создает образ русского чиновника Модеста. Это больше драматическая роль, чем хореографическая.

Комедиант и По-де-труа в "Лебедином озере" Чайковского. Такатоши добавляет особый цвет балету, восхищает своей харизмой и технической виртуозностью.



