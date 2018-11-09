Белорусский график Григорий Ситница представит в Минске экспозицию из 70 работ

Свой юбилей он начал поэтическим вечером в филармонии, а завершает масштабной выставкой картин в Национальном художественном музее. Известный белорусский график Григорий Ситница представит экспозицию из 70 работ. Торжественное открытие состоится уже вечером.

Горки картофеля, связки лука, сельская ограда. От созерцания обычных вещей художник хочет вызвать у зрителя ностальгию и слезу. Расчет Ситницы на людей, которые вышли из деревни или свое детство и юность провели во внегородской пасторали. Сам художник уроженец городка Куричицы (Гомельская область), он школьником оторвался от малой родины. Но пройдя художественные университеты в столице и имея сегодняшний высокий творческий статус главного графика, как и десятилетия назад, работает в теме аутентики.

Ситницу называют представителем "сакрального реализма", ведь он не просто пишет пейзаж или предмет материальной культуры. В простые, казалось бы, вещи он вкладывает особые смыслы, подает их как знаки, как символы.

Вот, например, триптих 90-ых под названием "Новый дом", а в нем авторский подтекст: созидательность!

Кроме бытовых объектов, образы памятников - находок белорусских археологов и крупные архитектурные формы. Мирский замок, Вильнюсский костел... В экспозиции графические заметки Ситницы из его путешествий по миру. Собрание различных тем и образов в одной выставке объясняет ее название - "Ток".

Его авторский "квантовый" графический штрих и точность линий.