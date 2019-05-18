3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусский художник Александр Демидов представляет экспозицию "Вариации"
На полотнах белорусского художника Александра Демидова - новые герои. Кроме близнецов, котов и рыб, его мировоззрение сделали более разнообразным образы театральных кукол. Экспозицию под названием "Вариации" составляют работы, созданные за последний год. Изменились сюжеты, композиции, характер цвета. Художник создает вариации уже со знакомыми героями, но по-новому. По замыслу, каждый поклонник - художник или любитель - может найти в картинах нечто свое.
Картины Александра Демидова хранятся в музеях Беларуси, Литвы, России, а также в частных коллекциях Германии, Франции и других стран мира.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов