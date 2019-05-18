Белорусский художник Александр Демидов представляет экспозицию "Вариации"

На полотнах белорусского художника Александра Демидова - новые герои. Кроме близнецов, котов и рыб, его мировоззрение сделали более разнообразным образы театральных кукол. Экспозицию под названием "Вариации" составляют работы, созданные за последний год. Изменились сюжеты, композиции, характер цвета. Художник создает вариации уже со знакомыми героями, но по-новому. По замыслу, каждый поклонник - художник или любитель - может найти в картинах нечто свое.



Картины Александра Демидова хранятся в музеях Беларуси, Литвы, России, а также в частных коллекциях Германии, Франции и других стран мира.