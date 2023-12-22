Беловежская пуща, соборы Софии Слуцкой и Ефросиньи Полоцкой, Мирский и Несвижский замки, Коложская церковь. В объективе внимания - белорусские памятники, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Белорусский молодежный форум стал завершающей стадией студенческого проекта, приуроченного к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО 1972 года. На протяжении месяца 20 студентов БГУ и Университета культуры посещали города Беларуси и исторические объекты, слушали лекции, участвовали в дискуссиях и разрабатывали свои программы по сохранению и продвижению Всемирного наследия.