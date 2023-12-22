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Белорусский молодежный форум стал завершающей стадией студенческого проекта, приуроченного к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО

Беловежская пуща, соборы Софии Слуцкой и Ефросиньи Полоцкой, Мирский и Несвижский замки, Коложская церковь. В объективе внимания - белорусские памятники, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Белорусский молодежный форум стал завершающей стадией студенческого проекта, приуроченного к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО 1972 года. На протяжении месяца 20 студентов БГУ и Университета культуры посещали города Беларуси и исторические объекты, слушали лекции, участвовали в дискуссиях и разрабатывали свои программы по сохранению и продвижению Всемирного наследия.

Алена Сафоненко, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств, автор проекта "Дуб the BEST": Мы хотим реализовать проект в резиденции Деда Мороза, потому что хочется внести новые краски в Беловежскую пущу.
Светлана Квяткевич, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств, автор проекта "Студент-путешественник": Мой проект называется "Студент-путешественник". Его суть заключается в том, что белорусский студент путешествует с иностранным студентом и рассказывает, чем богата Республика Беларусь.

Призовые места получили такие студенческие проекты, как "Эколого-культурный праздник "Дуб the BEST", "Романтическое путешествие по геодезической дуге Струве" и телевизионное трэвел-шоу "Студент-путешественник".

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