Белорусский шоу-бизнес - достаточно ли условий в стране, чтобы молодые исполнители не уезжали за рубеж

Эта сфера сейчас активно переживает культурное импортозамещение, о котором говорил Президент Беларуси. Своего должно становиться больше, и запрос со стороны общества есть. Но достаточно ли создано условий, чтобы молодые исполнители не уезжали за рубеж, а развивались в стране? Достаточно ли одного таланта для популярности и коммерческого успеха? Чем занимаются продюсеры и сколько стоит шлягер на все времена?