ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Белорусский шоу-бизнес - достаточно ли условий в стране, чтобы молодые исполнители не уезжали за рубеж

17 июля в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда" стала тема белорусского шоу-бизнеса.

Эта сфера сейчас активно переживает культурное импортозамещение, о котором говорил Президент Беларуси. Своего должно становиться больше, и запрос со стороны общества есть. Но достаточно ли создано условий, чтобы молодые исполнители не уезжали за рубеж, а развивались в стране? Достаточно ли одного таланта для популярности и коммерческого успеха? Чем занимаются продюсеры и сколько стоит шлягер на все времена?

На все вопросы ответят эксперты "Экономической среды" 17 июля после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все