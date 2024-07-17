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Белорусский шоу-бизнес - достаточно ли условий в стране, чтобы молодые исполнители не уезжали за рубеж
17 июля в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда" стала тема белорусского шоу-бизнеса.
Эта сфера сейчас активно переживает культурное импортозамещение, о котором говорил Президент Беларуси. Своего должно становиться больше, и запрос со стороны общества есть. Но достаточно ли создано условий, чтобы молодые исполнители не уезжали за рубеж, а развивались в стране? Достаточно ли одного таланта для популярности и коммерческого успеха? Чем занимаются продюсеры и сколько стоит шлягер на все времена?
На все вопросы ответят эксперты "Экономической среды" 17 июля после "Панорамы".
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