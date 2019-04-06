Белорусский язык с первых шагов жизни - в одном из детских садиков Гомеля

Белорусский язык практически с первых шагов жизни. В одном из детских садиков Гомеля вот уже 7 лет успешно воспитывают детей по уникальной учебной программе, главный ориентир которой - использование родного языка. На ней дети разговаривают между собой, поют стародавние обрядовые песни и учат стихотворения. А с традициями белорусской культуры знакомятся на практике в собственном этнографическом музее. Необычный опыт активно расходится по другим детским садикам. Причем, не только в Гомеле, но уже и по всей области. В белорусскоязычную дошкольную группу заглянула Анна Ковалева.



Вместо игрушек - стародавние экспонаты: предметы белорусского быта прошедших столетий и самотканые полотенца. Такое занятие в саду номер 160 Гомеля - картина типичная. Здесь маленьких белорусов почти с пеленок учат разговаривать на родном языке.



Здесь это вошло в привычку. На белорусском языке поют песни, разговаривают между собой, разучивают скороговорки и стихотворения.



Площадка для изучения языка и народных традиций - собственный этнографический музей. В атмосфере национальной истории процесс проходит более эффективно. Экспозиция сразу в трех залах. В них портреты песняров белоруской земли, национальная символика и предметы быта, которыми белорусы пользовались сотни лет назад. Причем, к изучению всего подходят практикоориентированно.



Здесь дети участвуют в древних хороводных обрядах - таких, как "Гуканне вясны" или "Колядки". Некоторым из них более 2 веков.



Кстати, в 3-летнем возрасте заинтересованность детей к познанию окружающего мира на максимуме. Этот психологический момент и решили использовать воспитатели. Новую программу как эксперимент внедрили 7 лет назад. Причем одни из первых в Гомеле. Ноу-хау прижилось. Родителей форма воспитания привлекла. С годами желающих записать своего ребенка в такую группу меньше не становится.



Поддержку в белорусскоязычном обучении оказывает университет имени Франциска Скорины. В результате такой опыт стал примером для других. В нынешнем учебном году такие группы появились еще в двух детских садиках Гомеля. Накопленный дидактический материал буквально на днях продемонстрировали уже и на всю область. Сейчас полученный опыт на местах внедряют методисты.