3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусский язык с первых шагов жизни - в одном из детских садиков Гомеля
Белорусский язык практически с первых шагов жизни. В одном из детских садиков Гомеля вот уже 7 лет успешно воспитывают детей по уникальной учебной программе, главный ориентир которой - использование родного языка. На ней дети разговаривают между собой, поют стародавние обрядовые песни и учат стихотворения. А с традициями белорусской культуры знакомятся на практике в собственном этнографическом музее. Необычный опыт активно расходится по другим детским садикам. Причем, не только в Гомеле, но уже и по всей области. В белорусскоязычную дошкольную группу заглянула Анна Ковалева.
Вместо игрушек - стародавние экспонаты: предметы белорусского быта прошедших столетий и самотканые полотенца. Такое занятие в саду номер 160 Гомеля - картина типичная. Здесь маленьких белорусов почти с пеленок учат разговаривать на родном языке.
Здесь это вошло в привычку. На белорусском языке поют песни, разговаривают между собой, разучивают скороговорки и стихотворения.
Площадка для изучения языка и народных традиций - собственный этнографический музей. В атмосфере национальной истории процесс проходит более эффективно. Экспозиция сразу в трех залах. В них портреты песняров белоруской земли, национальная символика и предметы быта, которыми белорусы пользовались сотни лет назад. Причем, к изучению всего подходят практикоориентированно.
Здесь дети участвуют в древних хороводных обрядах - таких, как "Гуканне вясны" или "Колядки". Некоторым из них более 2 веков.
Кстати, в 3-летнем возрасте заинтересованность детей к познанию окружающего мира на максимуме. Этот психологический момент и решили использовать воспитатели. Новую программу как эксперимент внедрили 7 лет назад. Причем одни из первых в Гомеле. Ноу-хау прижилось. Родителей форма воспитания привлекла. С годами желающих записать своего ребенка в такую группу меньше не становится.
Поддержку в белорусскоязычном обучении оказывает университет имени Франциска Скорины. В результате такой опыт стал примером для других. В нынешнем учебном году такие группы появились еще в двух детских садиках Гомеля. Накопленный дидактический материал буквально на днях продемонстрировали уже и на всю область. Сейчас полученный опыт на местах внедряют методисты.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов