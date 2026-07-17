Белорусско-сербский дует "Талака" и "Кола" представят уникальную программу в Витебской филармонии

Искусство "Славянского базара" летит "На семи ветрах". Весь город окутал масштабный фест, который после перейдет в "Шагал-карнавал". Уже в 21:00 уличные музыканты и театралы пройдут по главным артериям города, а несколькими часами раньше будет колоритно в Витебской филармонии.

На XXXV Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" продолжается череда ярких событий. Одним из самых ожидаемых станет концерт в Витебской филармонии, где в 18:00 сплетутся белорусские и сербские культурные традиции. Главные роли в этом действе отведены витебскому ансамблю "Талака" и сербскому коллективу "Кола".

Ансамбль "Талака" уже активно включился в фестивальную программу. Первым событием для коллектива стало выступление на мероприятии "Танцуй, славянская душа", которое задало тон всему дальнейшему участию.

"Первое же мероприятие - "Танцуй, славянская душа" - нас зарядило позитивом и энергией. Это было такое сплетение танцевальных душ, потому что столько сразу коллективов, много лучших хореографических коллективов республики, такой легендарный коллектив из России, как балет Игоря Моисеева. Это было прекрасно", - поделился художественный руководитель ансамбля Александр Веремьев.

Он отметил, что перед этим коллектив много репетировал и даже начал немного паниковать, но после первого же концерта все пошло легко и радостно.

Что несет "Талака" в массы?

Ансамбль "Талака" - это народное творчество в его лучших проявлениях. Артистка вокальной группы Татьяна Корнеенко рассказала о миссии коллектива: "Народное творчество, конечно же, фольклор - все это мы стараемся сохранять. И есть, конечно, и такие у нас стилизованные программы, но в основном это наше белорусское народное творчество - песни, танцы и, конечно же, музыка".

Особенность коллектива в том, что музыку для него пишет руководитель оркестра - сама делает аранжировки и создает эксклюзивные произведения. При этом артисты не только поют и танцуют, но и сами играют, что встречается нечасто. Коллектив старается адаптировать программы для разных поколений, чтобы народное творчество было понятно и доступно всем.

Важно и то, что "Талака" бережно хранит локальные традиции именно Витебской области.

"Мы очень поддерживаем фольклор именно нашего региона, разбиваем его локально. Мы бы очень хотели сохранять те традиции, которые существуют в нашем регионе. Будут такие номера, которые характерны только для этой местности", - подчеркнул Александр Веремьев.

Как строилась коммуникация с сербскими коллегами?

Концерт с сербским ансамблем "Кола" - это премьера такого дуэта. Несмотря на языковой барьер, общение между коллективами наладилось задолго до выступления.

"Общаемся мы уже около месяца, потому что есть мессенджеры, есть переводчики, которые помогают нам совершить это общение", - рассказал Александр Веремьев.

Программу концерта строили на принципах свободы и взаимного уважения. Каждая сторона показывает то, что хочет продемонстрировать в своей культуре, и то, что считает особенным. Никаких жестких рамок не устанавливали.

В финале концерта коллективы объединятся под знаменитую песню "Все цветы июля" - гимн "Славянского базара". Исполнительница из Сербии споет "Польку белорусскую", а ансамбль "Талака" обеспечит музыкальное сопровождение.

Участники "Талаки" отметили, что "Славянский базар" нужен именно для таких дуэтов и коллабораций. Татьяна Корнеенко подчеркнула: "Именно объединение разных культур, разных творчеств, народов, языков - все сглаживается, становится универсальным. Мы славяне, мы все близки, все равно все понятно. Даже по музыке и по названиям все равно мы понимаем друг друга, даже если говорим на разных языках".

"Это уже не язык, это полет души какой-то определенный. Эти души где-то соприкасаются, становится понятно абсолютно. Переводчики уже там не нужны. Музыка универсальна", - добавил Александр Веремьев.

Вдохновляющий полет белорусско-сербского дуэта обещает стать одной из самых ярких страниц нынешнего "Славянского базара". Возможно, впереди гастроли и в Сербию, где белорусская культура найдет новых благодарных зрителей.