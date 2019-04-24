Белорусско-турецкие отношения в сфере культуры и образования

В эти дни белорусский танец в Турции демонстрируют ученики из Копыля. Дети из Минской области принимают участие в празднике, посвященном Дню детей и национального суверенитета, который Турецкая республика отмечает 23 апреля. А в Минске праздник по этому случаю прошел в центре дополнительного образования детей и молодежи "Контакт".

Партнерские мероприятия в формате творческих и общеобразовательных обменов между Беларусью и Турцией проводятся с 2016 года.