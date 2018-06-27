Белорусскую мемориальную церковь в Лондоне номинировали на архитектурный "Оскар" - премию Всемирного фестиваля архитектуры (по информации tut.by ). Причем удостоиться она может сразу двух наград - как "Всемирное религиозное здание года" и в номинации "Лучшее использование древесины". Идея возвести часовню в британской столице принадлежит белорусской диаспоре. Храм выполнен полностью из дерева, его автором выступил британский архитектор китайского происхождения Со Цзиуань.