Белорусы могут поддержать Елизавету Мисникову на детском "Евровидении-2019" и тем самым помочь нашей стране победить в популярном песенном конкурсе. Для этого нужно проголосовать в интернете с любого стационарного или мобильного устройства - компьютера, планшета или смартфона. Голосование начнется в пятницу, 22 ноября, на сайте конкурса junioreurovision.tv. После просмотра короткого ролика выступлений всех 19 артистов нужно проголосовать минимум за трех и максимум за пятерых исполнителей, которые понравились больше всего. В том числе и за участника своей страны. Голосование завершится прямо перед началом шоу в воскресенье, 24 ноября, и откроется снова после выступления всех артистов. Но уже на 15 минут. Оценки зрителей определят половину результата, другая будет зависеть от решения жюри.