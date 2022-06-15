Белорусы примут участие в международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова

Рахманинов вновь прозвучит в Большом зале Московской консерватории. Сегодня состоится торжественное открытие Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. В исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева прозвучат «Симфонические танцы» и Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Солировать будет художественный руководитель форума Денис Мацуев. В конкурсе примут участие музыканты из 33 стран. На рассмотрение жюри было представлено 530 заявок. В фортепианном отделении нашу страну представит студентка Белорусской государственной академии музыки Любовь Глазова, а в дирижировании - Юрий Демидович. Музыкант окончил Республиканскую гимназию-колледж в Минске, а после окончания Московской консерватории работает в качестве ассистента-стажера.



Любовь Глазова, участница Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. Рахманинова:

Это возможность показать себя исполнителю, выйти на новый уровень, чтобы тебя увидели, чтобы тебя услышали, чтобы ты мог донести свое творчество, которым ты занимаешься, мог им поделиться. Это очень серьезный конкурс, очень серьезное жюри, очень серьезные участники, поэтому находиться даже в одном ряду с такими участниками очень почетно для меня.



Юрий Демидович, участник Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. Рахманинова:

Произведение Рахманинова в каждом туре присутствует, второй тур - аналогично, а вот третий тур - финал - там все симфонии Рахманинова, все его фортепианные концерты, включая Рапсодию на тему Паганини, и это уже будет по жеребьевке за день до тура. То есть, надо знать все, надо быть готовым ко всему. Что будешь дирижировать - одному Богу известно.

