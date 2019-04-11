Белорусы вышли на благоустройство мемориала бывшего концлагеря Пятый полк

Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании в 45-м году. Только в Витебской области сейчас проживает около трех с половиной тысяч людей, которые прошли через лагеря смерти. Среди них и концлагерь Пятый полк. Здесь погибли десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. После зимы на благоустройство мемориала вышли неравнодушные белорусы. Скоро рядом с обелиском появится новый мемориальный знак. Сейчас разрабатывается его концепция. Марина Романовская продолжит.



Место массового уничтожения советских солдат и мирного населения. За колючей проволокой - дети, женщины и старики. Надежда Гракова и спустя семь десятилетий помнит ужасы концлагеря Пятый полк. Ежедневно от голода и пыток здесь погибали сотни человек.



Концлагерь на западной окраине Витебска действовал с сентября 41-го. До войны на этой территории располагался пятый железнодорожный полк. По различным данным, в лагере погибли от восьмидесяти до ста пятидесяти тысяч человек. Это советские военнопленные и мирные жители.



Людей в Пятый полк свозили из Витебска и окрестностей. Среди узников было много воспитанников детских домов. Летом 44-го люди предприняли попытку побега.



Территорию лагеря обстреляли. В тот день погибли около двух тысяч человек.



После зимы территорию бывшего концлагеря приводят в порядок. В первую очередь обновили стелу и обелиски на захоронениях. В память о погибших здесь появилась березовая аллея.



На территории бывшего лагеря установлена белоснежная стела и часовня. Скоро здесь появится и мемориальный знак в память о жертвах нацистских концлагерей, которые в годы Великой Отечественной войны находились в Витебской области.



Сейчас разрабатывается концепция мемориального знака. Свои идеи вносят и те, кто смог обмануть смерть в Пятом полку.