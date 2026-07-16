Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции главных концертных программ "Славянского базара"

Белтелерадиокомпания проведет прямую трансляцию главных концертных программ "Славянского базара", а также представит широкую событийную панораму праздника.

Каждый вечер телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будут передавать праздничную атмосферу города в видеодневниках "Славянского базара", а ведущие "Добрай раніцы, Беларусь!" с самого утра заряжать позитивом и хорошим настроением из Витебска.

Традиционно центральным эфирным событием станут трансляции главных концертных программ фестиваля. Так, 16 июля в 20:00 "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут церемонию торжественного открытия XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

А в пятницу, 17 июля, на тех же каналах зрители увидят гала-концерт "Союзное государство приглашает". Программа мероприятия будет посвящена знаковым датам в истории наших стран.

18 июля на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" увидим прямую трансляцию первого дня XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026". Беларусь на конкурсе представит минчанка Елена Кузнецова.

19 июля прозвучит финальный аккорд фестиваля: пройдет церемония закрытия 35-го "Славянского базара в Витебске". Увидеть концерт можно будет в 21:00 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24". В рамках закрытия участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2026" выступят с программой "Славянский хит" в сопровождении оркестра.

Не останутся в стороне и цифровые площадки Белтелерадиокомпании. Волну свежих новостей ловите на портале news.by, а также в Telegram-каналах NEWS.BY и Радио_1 и YouTube-канале телеканала "Первый информационный" "NEWS.BY: новости Беларуси и мира" .