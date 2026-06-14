Белтелерадиокомпания ждет на кастинг будущих звезд "Фактор. BY"

"Фактор.BY" готов зажигать новые звезды. Белтелерадиокомпания продолжает прием заявок на самое популярное музыкальное шоу страны. Если вы давно мечтали о сцене, заполняйте онлайн-форму на сайте news.by, загружайте свое видео с исполнением композиции а капелла, а лучше приходите на живое прослушивание.

Команда проекта всех ждет в Бресте, где кастинг продлится 2 дня, затем эстафету примет Пинск. На прослушивание приглашаются исполнители старше 16 лет, ограничений по верхнему возрасту нет.

Фокус-группа будет искать таланты сразу для двух проектов - "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+". В более крупных городах и областных центрах кастинг продлится два дня.

Традиционное исключение - столица. В Минске прослушивания начнутся в следующем месяце - с 9 по 13 июля включительно. Традиционно именно в столице фиксируют наибольшее количество желающих стать участником проекта.

Не откладывайте свой шанс стать знаменитым. Вам уже исполнилось 16 и вы готовы спеть на всю страну, а может быть, Вы вышли на заслуженную пенсию, но сердце просит песни?