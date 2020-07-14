Белтелерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в национальном отборе детского "Евровидения"

В положении проекта есть существенные изменения - они связаны с эпидситуацией в мире и сопутствующими рекомендациями Европейского Вещательного Союза. Так, детский конкурс песни планируется провести в Польше в телестудии. При этом до сих пор есть ограничения на въезд в страны Евросоюза. По этой причине окончательное решение об участии Беларуси в детском конкурсе и формате выбора нашего представителя откладывается на максимально возможный срок, оно будет принято не позднее 7 сентября.



Однако было решено дать старт приему заявок на участие в отборе. Их необходимо предоставить в электронном виде до 15 августа. Не позднее 24 августа фокус-группа подведет итоги и выберет до 15 участников финала. Он может быть проведен как в форме прослушивания без теле- и интернет-трансляции, так и в привычном формате гала-концерта.



Ознакомиться с положением проекта можно на сайте tvr.byв разделе "Спецпроекты".

