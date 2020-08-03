Белтелерадиокомпания почтит память выдающихся музыкантов Беларуси

6 августа, в день рождения народного артиста СССР, композитора Игоря Лученка телеканал "Беларусь 3" представит документальную биографическую ленту "Я песен не считаю..." и концертную программу "Мелодия судьбы", записанную еще при жизни Лученка, в 2018-ом, юбилейном для него году.



7 августа в эфире "Беларусь 3" - посвящение легендарному фольклористу, народному артисту БССР Геннадию Цитовичу. О творческом пути основателя Национального академического народного хора расскажет авторская программа Владимира Орлова "Люблю и помню". Продолжением рассказа о мэтре отечественного искусства станет концерт.



