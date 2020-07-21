Белтелерадиокомпания продолжает прием заявок на участие в нацотборе детского "Евровидения-2020"

Заявить о себе и прозвучать в международном эфире появился шанс у юных вокалистов страны. Белтелерадиокомпания продолжает прием заявок на участие в национальном отборе на детское "Евровидение-2020". В проект приглашаются начинающие исполнители от 9 до 14 лет. По регламенту, продолжительность песни - до 3 минут. Язык исполнения русский, белорусский. Допускается использование иностранного - не более 40 % объема текста.



Заявки принимаются в электронном виде на сайте организатора tvr.by. Там же опубликовано положение проекта, которое в этом году претерпело ряд изменений. Так, теперь помимо информации о себе, фотографий, фонограммы и текста песни, участникам нужно предоставлять видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука.



Заявки принимаются до 15 августа. Кто же из кандидатов попадет в финал проекта - решит фокус-группа не позднее 24 августа. Напомним, детское "Евровидение-2020" в ноябре принимает Польша.





