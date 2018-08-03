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Белтелерадиокомпания снимает видеовизитки финалистов национального отбора на детское "Евровидение"

5 съемочных дней ради 40 секунд эфира. Команда Белтелерадиокомпании снимает видеовизитки финалистов национального отбора на детское "Евровидение". Сюжеты коротких презентаций разработаны режиссером для каждого из юных артистов. Так, сегодняшний съемочный день команда проводит в городских локациях - на улицах Зыбицкой и Октябрьской. Визитки выполнены в fashion-стилистике с яркой картинкой и модными образами. А объединяет все этюды конфетти. Ради этого съемочная группа запаслась холодным азотом.

Ролики представят конкурсантов телезрителям на прямом эфире национального отбора 31 августа. Познакомиться с финалистами поближе можно будет накануне в эфире программы "Добрай раніцы, Беларусь!".

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