Белтелерадиокомпания завершает девятидневный марафон телекастингов на X-Factor

Команда Белтелерадиокомпании завершает девятидневный марафон телекастингов на X-Factor. Сегодня на "Беларусьфильме" кульминационный съемочный день. Шансы попасть в тренировочный лагерь еще есть, количество путевок в следующий тур не ограничено. Всего же попытались показать свой X-Factor за предыдущие 100 съемочных часов почти три сотни артистов. Накануне перед наставниками пели таксисты, актеры, банковские работники и пенсионеры.

