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Белтелерадиокомпания завершает девятидневный марафон телекастингов на X-Factor

Команда Белтелерадиокомпании завершает девятидневный марафон телекастингов на X-Factor. Сегодня на "Беларусьфильме" кульминационный съемочный день. Шансы попасть в тренировочный лагерь еще есть, количество путевок в следующий тур не ограничено. Всего же попытались показать свой X-Factor за предыдущие 100 съемочных часов почти три сотни артистов. Накануне перед наставниками пели таксисты, актеры, банковские работники и пенсионеры.


На этой неделе откроют тренировочный лагерь шоу X-Factor

После финального дня телекастинга в графике X-Factor выходной, после несколько автобусов отвезут артистов на базу тренировочного лагеря. Практиковаться под руководством наставников и сражаться между собой будут на протяжении нескольких дней. Подробности можно будет увидеть в дневниках проекта через месяц - 18 сентября. Премьерные показы телекастингов в эфире

"Беларусь 1"

2 октября.

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