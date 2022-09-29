Белтелерадиокомпания завершает съемки телекастингов "Фактор.by" - 100 счастливчиков отправятся в тайный "тренировочный лагерь"

Люди, которые пришли сюда сегодня, в павильоны "Беларусьфильма", и не только сегодня, на протяжении пяти дней мы снимаем, - это разные люди, это разные стили, это разные эмоции, которые они вызывают. Очень много талантливых, это важно. Накал эмоций действительно чувствуется, потому что вот этот нерв волнения, переживания. Но потом расслабляются, мы желаем им удачи, обнимаем. Очень доброжелательная атмосфера.



Марианна Муренкова, ведущая проекта "Фактор.by"