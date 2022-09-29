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Белтелерадиокомпания завершает съемки телекастингов "Фактор.by" - 100 счастливчиков отправятся в тайный "тренировочный лагерь"
На площадке "Беларусьфильма" - финальные часы съемок телекастинга на "Фактор.by". Последняя десятка неизвестных артистов еще может заполучить заветные да от Бузовой, Сереги, Алехно и Соседова.
Команда Белтелерадиокомпании слушала талантов все пять дней и лишь с перерывом на сон. Право выйти на сцену и поделиться личной драмой получили около 160 артистов. Многие ради десяти минут славы приехали из Казахстана, Грузии, Монголии, Китая, Украины и России. Причем страна-соседка - фаворит по количеству заявок. Например, штурмовать белорусский телепроект приехали официант из Пятигорска, экономист из Москвы и певчий в церковном хоре Санкт-Петербурга. Соотношение любящих музицировать и шокировать - равнозначное. В конце октября зритель услышит и сногсшибательный вокал, и жизненные истории на грани фантастики.
Люди, которые пришли сюда сегодня, в павильоны "Беларусьфильма", и не только сегодня, на протяжении пяти дней мы снимаем, - это разные люди, это разные стили, это разные эмоции, которые они вызывают. Очень много талантливых, это важно. Накал эмоций действительно чувствуется, потому что вот этот нерв волнения, переживания. Но потом расслабляются, мы желаем им удачи, обнимаем. Очень доброжелательная атмосфера.
Новые правила на "Фактор.by"
И нововведение второго сезона "Фактор.by": "Право золотой звезды". Так, каждый наставник получил возможность наградить наиболее понравившегося артиста. Кроме статуэтки, пропуск второго этапа "тренировочный лагерь" и попадание сразу на "стулья" - это полуфинал.
Была прекрасная певица из Молдовы, был великолепный китаец, были грузины. Смотрите, Грузия, Казахстан, Молдова, Китай, Армения, Азербайджан, Таджикистан. Посмотрите! Вот это дружба народов! Пошли хорошие участники друг за другом буквально. Сегодня пятый день, много сильных участников и, конечно, уже претендентов на финал. И одного финалиста я уже знаю. Конкуренция будет в тренировочном лагере серьезная.
23 октября на ваших экранах - первый телекастинг "Фактор.by"
Уже завтра утром 100 счастливчиков отправятся в тайный "тренировочный лагерь". Выстоять "школу настоящего артиста" за день смогут лишь самые стрессоустойчивые. А мы напомним - показ шоу начнется по пятницам с 23 октября.
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