Белыничи готовятся принять эстафету республиканского праздника - Дня письменности

Новая площадь, обновленный стадион и липовая роща. И это только толика большой программы перезагрузки Белыничей. Райцентр готовится принять эстафету республиканского праздника - Дня письменности. Ждут здесь и сенсаций. Одна из них - фреска, которая сохранилась от былого белыничского костела. Над ней работают реставраторы, чтобы впервые показать во время праздника.



Андрей Ястребов прикоснулся к святыне. Сначала заглянем в Мстиславль. В мастерскую, где полным ходом идет реставрация одной из главных и чудом сохранившихся фресок утерянного белыничского костела. Основал его еще в первой половине XVII столетия Лев Сапега. Вот так выглядел когда-то каменный храм. 40 лет назад его разрушили. Однако художник Юрий Малиновский вместе с коллегами успел спасти три образа.



Среди них была и фреска на библейский мотив "Восхождение на Голгофу". Рисунки отслоили, посадили на новую основу. Так дошла до нас мозаика из фрагментов. Теперь каждый из 50 будет восстановлен. Горячие компрессы, чтобы избавиться от налета соли, в помощь.



А это уже Могилев. Знаменитый музей имени Павла Масленникова. В экспозиции - одна из первых спасенных и восстановленных фресок утерянного белыничского костела. Как выглядели другие фрески, можно увидеть на макетах бывшего храма. И "Сон Якова", и "Восхождение...". Кстати, последняя украшала лестничную площадку костела. Восстановленное произведение как подарок райцентру займет свое почетное место в новом музее. И это не единственное преобразование, которое затронет городок. Реконструкция музея знаменитого на весь мир Бялыницкого-Бирули. Будет высажена липовая роща.



Многие работы по воссозданию начались. Скоро появится новая площадь со сценой и партером. Свыше 22 миллионов рублей планируется освоить на перезагрузке Белыничей. Сам праздник, который запланирован на первые сентябрьские выходные. С ярмарками, выставками ремесел, концертами звезд и ярких народных коллективов. И обязательно с презентацией типографий. Будем следить за подготовкой.



