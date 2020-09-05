Белыничи принимают гостей Дня белорусской письменности

Наша страна отмечает праздник родного слова уже в 27 раз. Сейчас в небольшой город Могилевской области съезжаются литераторы, журналисты, издатели, поэты, писатели, творческие коллективы, причем не только из Беларуси, но и зарубежья. Для них Белыничи станут площадкой для творческих дискуссий и презентаций.