ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Белыничи принимают гостей Дня белорусской письменности

Приветствие участникам праздника направил глава государства Александр Лукашенко.

Наша страна отмечает праздник родного слова уже в 27 раз. Сейчас в небольшой город Могилевской области съезжаются литераторы, журналисты, издатели, поэты, писатели, творческие коллективы, причем не только из Беларуси, но и зарубежья. Для них Белыничи станут площадкой для творческих дискуссий и презентаций.

Что еще готовят организаторы, расскажет моя коллега

Инна Пилевич.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все