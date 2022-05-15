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Бенефис балерины Ирины Еромкиной состоится в Большом театре 15 мая

Сегодня в Большом вечер-посвящение единственной многодетной приме белорусского балета. В афише - бенефис народной артистки Беларуси Ирины Еромкиной. Ее балетной прописке уже четверть века.

Лауреат Национальной театральной премии станцевала на академических подмостках почти полсотни партий.
Прежде чем вращать фуэте в "черном акте" "Лебединого озера", Еромкина начинала карьеру с кордебалета. И вопреки стереотипам становилась на пуанты и после рождения троих детей. В последнее время именно Еромкина танцует главные роли в премьерных спектаклях театра.

Сегодня на сцене Большого театра Еромкина в качестве хозяйки бала. В числе приглашенных артистов - прима-балерина Мариинского театра Дарья Павленко и ведущий солист Театра балета имени Якобсона белорус Денис Климук. В его трудовой - 11-летняя отметка и от нашего Большого театра.


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