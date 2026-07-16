Березин: "Славянский базар в Витебске" - это пример того, как мы должны быть вместе

Гости торжественной церемонии открытия юбилейного XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" делятся праздничной атмосферой.

Диана Панченко, ведущая церемонии открытия XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (Украина): "В те минуты, когда, к сожалению, происходят такие сложные события политические, то, что здесь представлены Россия, Украина, Беларусь, - я считаю, это огромное достижение Президента Беларуси и в первую очередь белорусского народа, который объединяет славянские народы. Александр Григорьевич всегда демонстрировал, что как раз его дипломатический талант и его усилия к миру приносят результат. Я думаю, что сегодня это один маленький шажок, но очень важный на пути к миру".

Владимир Березин, ведущий церемонии открытия XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (Россия): "Ради этого мы и начинали 35 лет назад. Мы когда-то сказали: пусть это будет пример того, как мы, славянские народы, должны быть вместе. Тогда это звучало просто, а сейчас это имеет колоссальный смысл. Пройдет многое, поменяется многое, но так как мы вместе и как со стороны смотрится, и что мы ощущаем, - это пример того, как вообще люди должны быть устремлены друг к другу".

Елена Спиридович, ведущая церемонии открытия XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "Конечно, это наш фестиваль, и я этим горжусь. Рада, что у нас есть фестиваль, на который можно и нужно приглашать друзей. И нам не стыдно, нам радостно, потому что эти люди становятся еще более близкими нашими друзьями после того, как побывают здесь".