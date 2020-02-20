Berlinale открывается в 70-й раз

В Германии стартует юбилейный Берлинский кинофестиваль. Один из крупнейших киносмотров в мире откроет картина канадского режиссера Филиппа Фалардо "Мой год Сэлинджера". Всего будут показаны 340 фильмов. В основной конкурс вошли 18 картин из 18 стран. Лучшие фильмы традиционно будет выбирать международное жюри, которое в этом году возглавил английский актер Джереми Айронс. "Золотой медведь" - высшая награда Berlinale - вручается в номинациях "Лучший фильм", "Лучший короткометражный фильм" и с формулировкой "За жизненные достижения". "Серебряный медведь" присуждается в категориях "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший актер", "Лучшая актриса", лауреаты Гран-при фестиваля. Имена победителей узнаем 1 марта.