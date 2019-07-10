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Бернардинская набережная в Несвиже получила новый облик

Локация для экскурсий и памятных фото! В Несвиже новый облик получила Бернардинская набережная. Променад полностью обновили: появились беседки и деревянные арт-объекты, в скульптурах мастера из разных уголков страны отобразили историю города и знаменитого рода Радзивиллов. Нестандартно подошли и к озеленению. Около мест отдыха - теневые навесы из живых растений.

Вскоре в Несвиже планируют построить и большую спортивно-игровую площадку со скейтпарком и амфитеатром.

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