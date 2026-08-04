БГАМ представила новый проект "Молодежный симфонический оркестр Беларуси"
Белорусская государственная академия музыки представила новый проект "Молодежный симфонический оркестр Беларуси". Юные исполнители со всех уголков страны приехали покорять столичные подмостки.
Задача перед участниками стоит не из простых - за неделю слиться в единую симфонию и представить концертную программу на сценических площадках города Минска.
Молодежный симфонический оркестр Беларуси примет в музыкальную труппу 29 ребят из всех регионов страны, а также студентов Академии музыки. На протяжении недели участников ждут репетиции, занятия, а также мастер-классы от ведущих мастеров сцены.
На этом творческие инициативы Белорусской академии музыки не заканчиваются. Впереди новый проект - "Консерваторская смена", которая объединит 25 школьников в возрасте от 9 до 13 лет. Участие в летнем творческом интенсиве примут ребята из разных музыкальных учреждений Беларуси.