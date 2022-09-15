Библиомарафон в книгохранилищах Минской области - что в программе?

День библиотек отмечают сегодня в Беларуси. К празднику Минская областная библиотека имени Пушкина объявила библиомарафон среди региональных книгохранилищ. Инициативу поддержали более 80 библиотек. Своим "Литературным хит-парадом" Пушкинская библиотека объединила детей и взрослых. Интеллектуальные викторины, выступление народного литературного театра "Живое слово", книжные, художественные и фотовыставки, лотереи. Книжный марафон продлится до восьми вечера.

В программе литературного марафона в сельских и районных библиотеках - встречи с белорусскими музыкантами, писателями, знакомство с их произведениями.