ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Библиомарафон в книгохранилищах Минской области - что в программе?

День библиотек отмечают сегодня в Беларуси. К празднику Минская областная библиотека имени Пушкина объявила библиомарафон среди региональных книгохранилищ. Инициативу поддержали более 80 библиотек. Своим "Литературным хит-парадом" Пушкинская библиотека объединила детей и взрослых. Интеллектуальные викторины, выступление народного литературного театра "Живое слово", книжные, художественные и фотовыставки, лотереи. Книжный марафон продлится до восьми вечера.

В программе литературного марафона в сельских и районных библиотеках - встречи с белорусскими музыкантами, писателями, знакомство с их произведениями.

В библиотеках Любани, Несвижа и Слуцка пройдет еще и "Библионочь". В Воложине всех желающих ждет мастер-класс по оригами, а в Дзержинском районе наградят лучших читателей в рамках проекта "Библиотриумф-2022".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все