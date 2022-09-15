3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Библиомарафон в книгохранилищах Минской области - что в программе?
День библиотек отмечают сегодня в Беларуси. К празднику Минская областная библиотека имени Пушкина объявила библиомарафон среди региональных книгохранилищ. Инициативу поддержали более 80 библиотек. Своим "Литературным хит-парадом" Пушкинская библиотека объединила детей и взрослых. Интеллектуальные викторины, выступление народного литературного театра "Живое слово", книжные, художественные и фотовыставки, лотереи. Книжный марафон продлится до восьми вечера.
В программе литературного марафона в сельских и районных библиотеках - встречи с белорусскими музыкантами, писателями, знакомство с их произведениями.
В библиотеках Любани, Несвижа и Слуцка пройдет еще и "Библионочь". В Воложине всех желающих ждет мастер-класс по оригами, а в Дзержинском районе наградят лучших читателей в рамках проекта "Библиотриумф-2022".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов