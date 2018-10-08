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Все билеты на главное шоу детского "Евровидения-2018" проданы

Все билеты в зал на главное мероприятие детского "Евровидения" проданы. Остаются лишь места на генеральный прогон. Сегодня об этом команда Белтелерадиокомпании сообщила наблюдательному совету международного песенного конкурса. Команда экспертов, которая контролирует подготовку шоу, собралась в "Президент-отеле". Именно здесь разместится большая часть гостей, а также евроклуб. Для профессионалов из Великобритании, Германии, Мальты, Нидерландов, Италии, Грузии, России, а также исполнительного директора "Евровидения" Йон Ола Санда прошла презентация всех этапов подготовки к конкурсу - от церемонии открытия до социальной программы для участников.

Беларусь принимает детское "Евровидение" уже во второй раз. Нашей стране удалось установить рекорд - впервые в истории проекта собрать 20 стран-участниц. Международное песенное шоу состоится 25 ноября на "Минск-Арене".

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