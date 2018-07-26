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Бизнес-литература от ведущих авторов мира в Национальной библиотеке Беларуси

Коллекцию книг о саморазвитии, жизненной философии и экономике получил в дар белорусский "алмаз знаний". Три коллекции печатных книг, а это более двух с половиной сотни изданий, объединены идеей вдохновить как студентов экономических вузов, так и опытных бизнесменов и руководителей предприятий на раскрытие внутреннего потенциала. Суть изданий - простые правила и законы поведения, построение своего дела, взаимоотношений с близкими и коллегами

Кроме печатного варианта, в Национальную библиотеку переданы книги в электронных форматах.

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