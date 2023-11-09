Сокровища советской архитектуры как медиатор гармонии остаются источником вдохновения, предметом изучения, монументальной памятью народа. Кто сформировал довоенные силуэты Минска, как после трудились на первом воскреснике образца 1944 года 33 тысячи человек одновременно и благодаря чьим инициалам сталинский ампир успешно прописался в белорусской столице?

О говорящих силуэтах Минска расскажет Дарья Тарасова.

Минск в огне не горит. После освобождения начались работы по его восстановлению. Ангажировали лучшие архитектурные умы. За ними и генплан столицы. Его премьера пришлась на 1946 год. Реальные очертания схемы 5 на 5 на углу Володарского и современной площади Независимости реализовали уже в 50-х. По 15 часов ежедневно трудились все: и стар, и млад.

По задумке хотели сделать линию проспекта, около которой разместить четырех-, пятиэтажные здания. Первое здание, которое было построено, - это сегодняшнее здание КГБ. Екатерина Шкут, архивист отдела Белорусского государственного архива научно-технической документации

К работе над главным столичным проспектом подтянулись мастера советского неоклассицизма. Эталонная ось до сих пор претендует на партию в списке ЮНЕСКО.

Минску фантастически повезло. От площади Ленина до Круглой площади - это как бы первая часть проспекта, где роль Парусникова определяющая. Во второй части проспекта немножко меняется архитектура. Все же Парусников - это такой палладианский неоклассицист. Игорь Духан, профессор, кандидат архитектуры, завкафедрой ГИУСТ БГУ, доктор философских наук

Центральный герой минской архитектурной сцены - Иосиф Лангбард. Большой монументалист сформировал предвоенный силуэт Минска. Сбалансировал архитектурный ансамбль города от Дома правительства и Дворца офицеров до Академии наук и Большого театра.

Если мы смотрим на старые фотографии 30-х годов, вокруг здания театра нет ничего, оно стоит совершенно самостоятельно. И сегодня уже задумываешься, как можно было себе вообразить, что потом это здание впишется в архитектуру центра города?! Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси

Подковообразное здание - синтез модернизма и конструктивизма. За четыре реконструкционных марш-броска здесь менялся купол. Цирковые формы не прижились. Вернулись к скосу. Раздвинули внутренние горизонты. Чердачное помещение стало домом цеха мягких декораций.

Козырек Большого - скульптурное сооружение, которое прибавило в весе с реконструкцией. Гостей встречают Аполлон и квартет из его муз. Масса главного героя 7 тонн. Каждая леди по 5 тонн. Всего фасад утяжелили на 27 тонн. Монументальную архитектуру дополнительными цифрами не потревожишь. В остальном - роскошные люстры, бархат и минимальность объема скульптурных композиций в фарфоре и бронзе. Все, как завещал Лангбард.

Одна из люстр у нас появилась после реконструкции, проводившейсяс 2006 по 2009 год. И она изготовлена по историческим фотографиям, именно по проекту Лангбарда. В ней 500 лампочек, 32 тысячи хрусталиков, вес люстры 1200 кг. Это наш стеклозавод "Неман" делал. Диана Саяпина, специалист организационно-творческого отдела Большого театра Беларуси