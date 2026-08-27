Более 200 экспонатов: Музей истории ВОВ приглашает посетить выставку "От Курска до Минска"

Выставка "От Курска до Минска" продолжает свою работу в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Это международный проект, созданный совместно с российским музеем-заповедником "Прохоровское поле".

В экспозиции представлено более 200 редких фотографий, документов и личных вещей фронтовиков из фондов обоих учреждений. Они рассказывают о переломных событиях 1943 года, которые открыли путь к Великой Победе.

"Наша временная экспозиция "От Курска до Минска" является совместным выставочным проектом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и музея-заповедника "Прохоровское поле" Белгородской области Российской Федерации. В частности, в рамках этой экспозиции мы показываем единый путь к Великой Победе, который прошел весь советский народ в целом и Красная армия в частности. Мы говорим конкретно о временном промежутке с 5 июля 1943 года по 3 июля 1944 года. Эта выставка была приурочена ко Дню Независимости Республики Беларусь, открыта 2 июля. Она будет экспонироваться до 15 сентября", - рассказал старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Максим Дубров.

Это уже не первый опыт сотрудничества музеев Беларуси и России. В 2025 году их совместную выставку посетили более 20 тыс. человек.