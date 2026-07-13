Более 200 талантов за 5 дней: в Минске завершаются кастинги "Фактор.BY" и "Фактор.BY 60+"

Подходит к финалу смотр талантов вокального шоу "Фактор.BY" и "Фактор.BY. 60+". 13 июля в Минске заключительный день отборочного этапа. Столица принимала конкурсантов на протяжении пяти дней. Бухгалтеры, менеджеры, повара, режиссеры покоряли вокальные высоты.

Судьи и команда талант-шоу "Фактор.BY" и "Фактор.BY. 60+" все еще ждут желающих заявить о себе во весь голос на пр. Победителей, 49. Минск уже девятый город по счету, финальная точка - 13 июля заключительный день. Перед открытым микрофоном в столице за эти дни побывало свыше 200 человек. Здесь не нужно перед выступлением судорожно искать фонограмму в интернете. Выступление и исполнение традиционно акапельное.

Настя Кравченко, представитель Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение", наставник талант-шоу "Фактор.BY. Дети": "Когда ты живешь делом своей жизни - это не работа. Это удовольствие, эти 6 часов в каких-то городах, в каких-то по 8 часов пролетают как одно мгновение. У нас же нет такого, что человек стоит на сцене около 20 минут, у нас по 2 минутки, максимум 3 минутки за счет большого количества желающих принять участие в предкастингах. Поэтому, конечно, ты погружаешься на две минуты в жизнь человека, который на сцене, в его творческое амплуа, и следующий человек меняется. И тебе каждый раз по-новому, каждый раз интересно, разные эмоции испытываешь".

Для участия на живом прослушивании при себе необходимо иметь паспорт или любой иной документ, удостоверяющий личность. 13 июля команда талант-шоу будет ждать каждого желающего до 18:00.