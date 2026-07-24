Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль "Евразия.DOC"

Дирекция Международного фестиваля "Евразия.DOC" завершила прием заявок на основной и молодежный конкурсы. В адрес оргкомитета поступило более 400 документальных лент. Интерес к смотру подтвердили кинематографисты из 17 стран.

Львиная доля экранного времени ожидаемо досталась основному конкурсу - это 361 работа. Внушительный пул киноисторий прибыл из 14 государств. Ежегодно особый пульс фестивалю задает молодежный конкурс короткометражного кино "Евразия.DOC: 4 минуты".

В 2026 году юные режиссеры прислали на суд жюри 52 работы. Традиционно больше всего заявок пришло от молодых авторов из России и Беларуси. Впервые в истории молодежного конкурса сразу 5 кинолент заявил Китай.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: "X юбилейный фестиваль - огромная ответственность еще и с точки зрения программы, географии. Важно показать все разнообразие документалистики нашей огромной Евразии и шире, потому что работы пришли от Соединенных Штатов до Китая. Нужно угадать, с одной стороны, совместить и талант, и творчество, действительно выбрать самые крепкие фильмы из заявок. А с другой стороны, угадать еще, на какие фильмы конкретно, на каких авторов пойдет аудитория в кинотеатры".

Центральными темами международного фестиваля в этом году станут историческая память, тема Родины. Также красной строкой пройдет тема: роль женщины сквозь века.

Экспертная комиссия приступает к конкурсным отборам. Шорт-лист участников юбилейного конкурса определят до 10 августа. Международный фестиваль соберет ценителей хорошего кино с 28 сентября по 2 октября. Документальные ленты увидим в кинотеатрах Минска и Смоленска.