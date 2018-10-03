Более 1000 билетов на детское "Евровидение-2018" продано за сутки

Накануне у поклонников конкурса появилась возможность забронировать место как на само шоу, так и на его генеральный прогон.

Всего в продажу поступило 22 тысячи билетов. Их стоимость варьируется от 6 до 12 рублей. Билеты можно приобрести в кассах столицы, а также онлайн на сайтах BуСard и Белтелерадиокомпании tvr.by в разделе "Детское "Евровидение". К слову, часть мест в зале зарезервирована для воспитанников детских домов и одаренных детей.