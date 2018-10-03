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Более 1000 билетов на детское "Евровидение-2018" продано за сутки

Накануне у поклонников конкурса появилась возможность забронировать место как на само шоу, так и на его генеральный прогон.

Всего в продажу поступило 22 тысячи билетов. Их стоимость варьируется от 6 до 12 рублей. Билеты можно приобрести в кассах столицы, а также онлайн на сайтах BуСard и Белтелерадиокомпании tvr.by в разделе "Детское "Евровидение". К слову, часть мест в зале зарезервирована для воспитанников детских домов и одаренных детей.

Координатором и организатором всех мероприятий конкурса выступает Белтелерадиокомпания. Медиахолдинг ведет активную подготовку к шоу. Напомним, 16-е международное песенное первенство состоится в "Минск-Арене" 25 ноября. Тогда же и узнаем имя триумфатора детского музыкального конкурса.

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