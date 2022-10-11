Фестиваль "Лiстапад" закрыл прием заявок на участие: желающих стало в пять раз больше

Владимир Карачевский, гендиректор киностудии "Беларусьфильм": Самое приятное, что есть интерес к нашей стране и нашему фестивалю. В конкурсной программе принимают участие Швейцария, Франция, Америка. Мы постарались, чтобы все фильмы, которые принимают участие в фестивале, были не только модными, они должны доходить до сердец людей, должны быть посвящены истинным ценностям - любви, семье, добру, миру. Это фильмы, которые нацелены на сохранение мира и истории.

