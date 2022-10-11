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Фестиваль "Лiстапад" закрыл прием заявок на участие: желающих стало в пять раз больше
Количество желающих в пять раз больше. Кинофестиваль "Лістапад" закрыл прием заявок. Их поступило 1360 из 89 стран. Среди них 10 белорусских. На данный момент из заявленных работ формируются программы, в которые будут отбираться фильмы в рамках определенных квот. Картины покажут в программах игрового, неигрового, анимационного кино, а также внеконкурсной секции - на фестивале для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".
Владимир Карачевский, гендиректор киностудии "Беларусьфильм":Самое приятное, что есть интерес к нашей стране и нашему фестивалю. В конкурсной программе принимают участие Швейцария, Франция, Америка. Мы постарались, чтобы все фильмы, которые принимают участие в фестивале, были не только модными, они должны доходить до сердец людей, должны быть посвящены истинным ценностям - любви, семье, добру, миру. Это фильмы, которые нацелены на сохранение мира и истории.
XXVIIІ Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 4 по 11 ноября. Лучшим работам будут присуждены премии и дипломы. Ленты-лауреаты покажут и на больших экранах в регионах Беларуси.
Фото: listapad.org
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