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Более 150 конкурсантов - в финале "Маладых талентаў Беларусі"
85 вокалистов, 39 инструменталистов и 33 коллектива - в финале "Маладых талентау Беларусі". Списки победителей второго тура опубликовали в телеграм-канале Первого канала Белорусского радио. Это рекорд за 9 лет. Оценивали более 200 композиций в Доме радио с помощью видеовыступлений. В таком же формате пройдет и последний этап 23 апреля в студии на Красной, 4. Финалистов попросят повторно отправить два произведения, одно из них, по положению, должно быть посвящено 75-летию Победы.
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