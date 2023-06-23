Более 20 бесплатных концертов органной музыки дадут в Пинске

В Пинске, Ляховичском районе и Витебске пройдут концерты фестиваля академической органной и камерной музыки "Великое искусство органа", сообщаетБЕЛТА.

Фестиваль продлится с 24 июня по 17 сентября. Музыканты дадут 33 концерта. Первыми оценить великое искусство органа смогут жители и гости Пинска, где прозвучат 23 бесплатных концерта. Они будут исполняться в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии на втором по величине историческом органе в Беларуси. Ожидается, что за три месяца перед публикой выступят три камерных коллектива, 13 концертирующих органистов. Впервые в фестивале поучаствуют представители двух студенческих органных классов учебных заведений Беларуси. Также программой в Пинске на конец июля и середину сентября запланированы мастер-классы.

Фестиваль торжественно откроется 24 июня. Своим творчеством слушателей порадует Государственный камерный оркестр Беларуси. В частности, можно будет услышать музыку органа в сочетании со скрипкой, флейтой.

Пинск примет фестиваль органной музыки в третий раз, он стал ожидаемым культурным событием. "У фестиваля уже есть свои традиции. Концерты будут проходить по выходным, большой список приглашенных артистов из Беларуси, России и других стран, - рассказал начальник отдела культуры Пинского горисполкома Сергей Матузко. - Горожане приходят, чтобы приобщиться к классике органной музыки. Архитектурная форма костела позволяет глубоко раскрыть звучание органа. Это уникальная особенность, гордость Пинска". По опыту прошлых лет в фестивальные дни в костеле многолюдно. Послушать чарующее звучание органа в тандеме с другими музыкальными инструментами приходят и туристы. В Пинске организаторами фестиваля выступают курия Пинской диоцезии и Пинский горисполком.

Еще семь бесплатных концертов будут даны по выходным с 2 июля по 10 сентября в деревне Медведичи Ляховичского района. В костеле святых Петра и Павла три года назад восстановили столетний орган, и теперь он радует посетителей своим звучанием. На 8-9 сентября там запланированы мастер-классы. Организатором выступает Ляховичский райисполком.

Кроме того, три концерта в рамках фестиваля запланированы в Витебске на 5 июля, 24 августа и 13 сентября в Витебской областной филармонии. В этом городе будет звучать современный орган.