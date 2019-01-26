3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Более 20 лет полоцкая мастерица занимается изготовлением поясов
Пояс - линия жизни. С давних времен эта деталь одежды для наших предков была не просто аксессуаром в гардеробе, а символом, оберегом. Поэтому в сундуке каждого белоруса поясов было много. И каждый с орнаментом, зашифрованными символами солнца, богатства, здоровья. Историю поясов хорошо знает Нина Ярмух. Более 20 лет полоцкая мастерица занимается их изготовлением. Причем ткет пеструю тесьму на дощечках. Секреты древней технологии узнала Ольга Масловская.
Мастер-класс по плетению поясов - дело для Нины Ярмух обычное. Много кто пробует научиться этому ремеслу, но далеко не каждому хватает терпения. Рукоделие - дело кропотливое, требует усидчивости. Только в этом случае получаются красивые самобытные изделия.
Самый любимый ткацкий инструмент мастерицы - дощечки. Они не занимают много место, их можно взять с собой в дорогу и ткать изделия даже в поезде.
Богатство переплетений зависит от числа дощечек, задействованных в процессе. Наши предки использовали деревянные дощечки - они тяжелые, более 12 в руку не возьмешь. Нина Ярмух заменила их картонными, в дело идут два десятка инструментов. Поэтому и пояса получаются богатыми на орнамент.
Пояс был элементом не только праздничного костюма. Его повязывали даже тогда, когда шли работать в поле. Пращуры верили: если рубаха прилегает плотно, доступ нечистой силы к телу невозможен.
Пояса Нины Ярмух носят в России, Украине, Японии, Америке, Польше, Испании, Аргентине. А недавно творчество полоцких мастеров оценили во Франции. Клуб лоскутного шитья "Рошва", руководителем которого является Нина Ярмух, презентовал на Международном фестивале текстильного творчества свои гобелены и панно. Сегодня работы можно увидеть на выставке в Новополоцкой библиотеке имени Маяковского.
Кстати, именно руками мастериц клуба "Рошва" создан полоцкий оберег. В полотно площадью более 90 квадратных метров вшиты кусочки ткани, которые уроженцы Полоцка присылали из разных стран к юбилею города в 2007 году. Оберег трепетно хранят и демонстрируют на большие праздники.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов