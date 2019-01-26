Более 20 лет полоцкая мастерица занимается изготовлением поясов

Пояс - линия жизни. С давних времен эта деталь одежды для наших предков была не просто аксессуаром в гардеробе, а символом, оберегом. Поэтому в сундуке каждого белоруса поясов было много. И каждый с орнаментом, зашифрованными символами солнца, богатства, здоровья. Историю поясов хорошо знает Нина Ярмух. Более 20 лет полоцкая мастерица занимается их изготовлением. Причем ткет пеструю тесьму на дощечках. Секреты древней технологии узнала Ольга Масловская.

Мастер-класс по плетению поясов - дело для Нины Ярмух обычное. Много кто пробует научиться этому ремеслу, но далеко не каждому хватает терпения. Рукоделие - дело кропотливое, требует усидчивости. Только в этом случае получаются красивые самобытные изделия.

Самый любимый ткацкий инструмент мастерицы - дощечки. Они не занимают много место, их можно взять с собой в дорогу и ткать изделия даже в поезде.

Богатство переплетений зависит от числа дощечек, задействованных в процессе. Наши предки использовали деревянные дощечки - они тяжелые, более 12 в руку не возьмешь. Нина Ярмух заменила их картонными, в дело идут два десятка инструментов. Поэтому и пояса получаются богатыми на орнамент.

Пояс был элементом не только праздничного костюма. Его повязывали даже тогда, когда шли работать в поле. Пращуры верили: если рубаха прилегает плотно, доступ нечистой силы к телу невозможен.

Пояса Нины Ярмух носят в России, Украине, Японии, Америке, Польше, Испании, Аргентине. А недавно творчество полоцких мастеров оценили во Франции. Клуб лоскутного шитья "Рошва", руководителем которого является Нина Ярмух, презентовал на Международном фестивале текстильного творчества свои гобелены и панно. Сегодня работы можно увидеть на выставке в Новополоцкой библиотеке имени Маяковского.