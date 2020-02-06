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Более 50 новых изданий презентуют на Международной книжной выставке в Минске
Сегодня в культурной афише - второй день Международной книжной выставки-ярмарки. Запланирован ряд презентаций свежих изданий. Так, утро на национальном стенде начнется с показа трехтомной энциклопедии о Янке Купале. Здесь же представят мультимедийную серию книг Владимира Короткевича. Почетный гость форума - Россия. Книгу о съемках с Василием Шукшиным презентует известный оператор Анатолий Заболоцкий. Ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным художественным музеем Беларуси и Московской международной книжной ярмаркой. Не менее насыщенная программа у центрального экспонента - Соединенных Штатов. Здесь проведут виртуальные путешествия по стране и расскажут, как получить туристическую визу. Всего на выставке - более 10 000 книг и буклетов из 30 стран мира.
В рамках форума откроется Международный симпозиум литераторов
В рамках форума откроется и Международный симпозиум литераторов, он соберет экспертов из 25 стран мира. Писатели обсудят развитие литературного перевода. Всего же выставка предлагаеттри сотни мероприятий для книголюбов.
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