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Более 60 белорусских каскадеров снимается в индийском блокбастере
Вместо здания "Беларусьфильма" - военная база: такой реформат - для индийского блокбастера. Сегодня на площадке у национальной киностудии - съемки одной из масштабных сцен проекта "Отряд".
Болливудская киногруппа работает в сотрудничестве с белорусскими коллегами. В международной команде - операторы из Америки и австралийские постановщики. Специально для сложных экшн-сцен построили вышку, спецтехнику - танки и машины - предоставило МВД. Несколько сцен снимают шестью объективами, камеры установили даже на крыше. Большая часть техники - от "Беларусьфильма".
Впервые в кадре появится сразу шесть десятков белорусских каскадеров. Кроме них - более сотни человек в массовке и спецназ.
Киногруппа работает по 12 часов ежедневно. Среди запланированных локаций - натурплощадка "Беларусьфильма" и заброшенные цеха заводов.
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