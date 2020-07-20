Более 70 работ Юрия Анушко экспонируется в Художественной галерее Савицкого

Поиски новых техник в живописи, скульптуре, графике - от художника Юрия Анушко. Более 70 его художественных работ экспонируется на выставке "Лента времени" в Художественной галерее Савицкого. Среди экспериментов - введение цвета и эмалей в скульптурные формы. Экспозиция впечатляет нестандартным мировоззрением автора, а в стиле работ прослеживается наследие сюрреализма.



Юрий Анушко работает с разными материалами, преимущественно с металлом: бронза, силумин, алюминий; использует дерево, гранит, известняк, стекло и мрамор. Если со скульптурными формами он экспериментирует, то в его графических произведениях - классический художественный подход и доскональное знание анатомии человека. Работы Юрия Анушко хранятся в музеях Беларуси и в частных коллекциях Беларуси, Польши, Германии, Чехии, Нидерландах, Австрии.



