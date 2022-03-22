Более 70 музыкальных инструментов из 11 стран - в арт-гостиной Владислава Голубка

Трубы, флейты, тромбоны, саксофоны, лиры, арфы, ксилофоны и скрипки: более 70 музыкальных инструментов из 11 стран представлены на выставке в арт-гостиной Владислава Голубка. Большая часть экспозиции - инструменты, сделанные в СССР. Все они рассказывают истории о своих владельцах и участии в знаменитых коллективах. Среди ударных инструментов - бонго, джембе и дарбука. Также в коллекции есть и редкие экзотические инструменты из африканских стран.



Коллекцию дополняет 28 христианских книг на старославянском языке 19-го - начала 20-го века.

