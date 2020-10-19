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Более 80 мероприятий утверждено в афише Борисова - культурной столицы Беларуси 2021 года
Городу промышленных гигантов придадут арт-лоска. Статус культурной столицы Борисов получит официально в феврале, однако афиша уже сверстана. Минкульт и Миноблисполком утвердили более 80 мероприятий. Кроме традиционных событий, например, реконструкции сражений 1812 года на Брилевском поле и масштабных конкурсов искусств, райцентр примет и творческих гостей. Ожидают постановки от Большого театра Беларуси, сольные шоу от наших и российских артистов. Ведутся переговоры с Олегом Газмановым, Александром Маршалом, певицами Славой и Зарой. Работают и над перестраховкой в связи с COVID: все учреждения культуры продумывают онлайн-проекты.
Кстати, за титул в этом году боролись Мстиславль и Глубокое. Однако привлечь больше туристов и раскрыть самобытность доверили именно Борисову. Эстафету городу передаст Лида.
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