Более 90 редких предметов из склепов Несвижской крипты можно будет увидеть уже грядущей весной

Шелковые туфельки Уршули Радзивилл и сабля Михаила Казимира Рыбоньки. Более 90 редких предметов прямо из склепов именитой Несвижской крипты можно будет увидеть в новой экспозиции на территории замка уже грядущей весной. Чтобы прикоснуться к истории, нужно будет спуститься под землю, причем в прямом смысле слова. Экскурсия будет проходить в процессуальном коридоре, который находится сбоку от крипты. Некогда здесь проходили домашние моления Радзивиллов. Кстати, коридор тоже пришлось восстанавливать.



Старинные вещи Радзивиллов, возвеличивающие их дела при жизни, будут находиться вот в таких специальных витринах, заказанных в Дрездене. Например, можно будет полюбоваться на слуцкие пояса, стекло с Налибокской мануфактуры, прикоснуться глазами к ботфортам пани Коханку или оценить утонченный французский стиль Иеронима Радзивилла, чей образ от перчаток до обуви в саркофаге сохранился практически в целости.





Крипта в Несвиже - объект уникальный по многим параметрам

Во-первых, она является третьей по численности династической усыпальницей в Европе после Габсбургов и Бурбонов. Здесь 70 склепов. Причем ни одна из выше упомянутых не сохранилась в таком виде, а в Несвиже крипта до сих пор действующая. Во-вторых, тогда, в 16 веке, создатель необычной для тех времен усыпальницы Николай Радзивилл Сиротка обратился за разрешением напрямую в Ватикан, где папа-реформатор Григорий XIII разрешение-то дал, правда, при условии, что не будет нарушен христианский обряд. Сиротка слово сдержал и сделал крипту ниже уровня земли.

Ведь, согласно верованиям, тело является вместилищем души, пока оно живо. Но если тело будет сохранено, то душе будет куда вернуться. Это главный принцип сохранения тела. Бальзамирование тел в Египте преследовало ту же цель. Жива будет душа до тех пор, пока у нее будет тело.

Из Египта Николай Радзивилл Сиротка привез рецепт бальзамирования

К слову, о Египте. Именно оттуда Николай Радзивилл Сиротка привез рецепт бальзамирования. Собственно, и сама идея создать столь необычные захоронения пришла Сиротке, судя по его записям, когда он совершал свое знаменитое паломничество в святую землю. Известно, что в 1582 году в 33 года, что символично, Сиротка с благословения святого апостольского престола отправляется в пешее паломничество в святую землю.

"Перед лицом смерти никто не волен быть рыцарем, а лишь пилигримом-путешественником". Именно такая надпись сделана перед склепом Сиротки, который умер 28 февраля. По преданию, несли его гроб в жестокий мороз бедняки, которым была по указанию усопшего назначена годичная пенсия.

В склепе Радзивилла Сиротки, возможно, не его останки

Кстати, последняя, 4-я, комиссия, которая проводилась с 2016 года в Несвижской крипте, утверждает, что в склепе Радзивилла Сиротки, возможно, не его останки. И в принципе, большая работа, проводимая в течение 2 лет специалистами разных профилей в радзивилловских склепах, подарила нам не только 90 редких экспонатов, но и развенчала массу мифов, превратив, казалось бы, незыблемые факты в мыльные пузыри.

Так, например, долгое время считалось, что большая часть захоронений сделана по египетскому образцу, однако было найдено только 1 подобное захоронение.

До сих пор не могут сказать, где находится захоронение самого Сиротки