Более сотни моделей утюгов представлены на выставке в Лошицкой усадьбе

Утюги чугунные, латунные, деревянные, угольные, газовые и спиртовые - всего около 600 экспонатов XVIII - начала XX века на выставке в приусадебном флигеле музея "Лошицкая усадьба". Представлено более сотни моделей различных утюгов и несколько печек для их нагрева. Среди экспонатов - австрийские "дельфины" и немецкий "Коготь дракона", а также большие и тяжелые утюги из Индии и других стран.