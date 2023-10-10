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Более сотни моделей утюгов представлены на выставке в Лошицкой усадьбе

Утюги чугунные, латунные, деревянные, угольные, газовые и спиртовые - всего около 600 экспонатов XVIII - начала XX века на выставке в приусадебном флигеле музея "Лошицкая усадьба". Представлено более сотни моделей различных утюгов и несколько печек для их нагрева. Среди экспонатов - австрийские "дельфины" и немецкий "Коготь дракона", а также большие и тяжелые утюги из Индии и других стран.

Многие предметы домашней утвари из экспозиции имеют не только историко-бытовую, но и художественную ценность. Утюги дополняет фигурный дизайн ручек в виде мифических существ.

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