Более тысячи экспонатов на выставке "Тайны канцелярии" в Национальной библиотеке Беларуси

Предмет для письма как произведение искусства - на выставке "Тайны канцелярии" в Минске. История принадлежностей от "писал" 15 века до привычной шариковой ручки. В Музее книги в Национальной библиотеке собрали более тысячи экспонатов - это детали перьевой ручки, чернильницы, пресс-папье, автоматические карандаши и наборы из драгоценных материалов. Большую часть экспозиции занимает коллекция исследователя, лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова. Артефакты он приобретал на протяжении 40 лет, и ранее они никогда не выставлялись.



Эта ручка предположительно принадлежала либо Ленину, либо Троцкому, передана водителем, работавшим у высоких персон. Рядом в витрине предмет, которым пользовался Хрущев. Среди именитых владельцев экспонатов - Монюшко, Радзивиллы, маршал Тимошенко. Письменный набор последнего весит более 8 килограммов.



Больш за тысячу экспанатаў на выставе "Таямніцы канцылярыі" ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі



