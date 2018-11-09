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Light Up! Более тысячи осветительных приборов помогут реализовать слоган детского "Евровидения-2018"

Белорусская столица готовится к детскому "Евровидению". На "Минск-Арене" продолжают монтаж сцены.

Их будет не одна, а две - 14 метров и 7. Подмостки оформят в солнечную систему. А реализовать слоган конкурса Light Up! ("Зажигай!") помогут более тысячи осветительных приборов. Все конструкции площадки, а также грин-рума выполнены из несгораемых материалов.

Работы по сборке сцены завершатся на следующей неделе. Первая репетиция конкурсантов пройдет во вторник.

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