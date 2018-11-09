Light Up! Более тысячи осветительных приборов помогут реализовать слоган детского "Евровидения-2018"

Их будет не одна, а две - 14 метров и 7. Подмостки оформят в солнечную систему. А реализовать слоган конкурса Light Up! ("Зажигай!") помогут более тысячи осветительных приборов. Все конструкции площадки, а также грин-рума выполнены из несгораемых материалов.